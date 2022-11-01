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Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanma şüpheli tutuklandı

Samsun’da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Yıldız Sokak'ta bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Hakan A. ve Ufuk A. yaralandı. Yaralılardan Hakan A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ufuk A. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ufuk A. daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırı olayıyla ilgili Ö.M.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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