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Samsun'da 2 kişinin silahlı yaralanmasına 4 gözaltı

Samsun’da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. kafasından ağır yaralanırken, S.B. ise olayı hafif sıyrıkla atlattı. Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.B., A.C.İ., N.T. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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