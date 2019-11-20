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Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kullanıcı şahsa 13 kapsül sentetik ecza sattığı tespit edilen Y.K. ve F.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 103 adet sentetik ecza elde edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan Y.K. ve F.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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