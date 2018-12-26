Samsun'da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan zanlıya 12,5 yıl hapis

Samsun'da bir muhtarı ağır yaralayıp, muhtarın 2 oğlunu da tüfekle öldüren şahıs yargılandığı davada 1 öldürme ve 1 yaralama suçundan meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle ceza almazken, 1 kişiyi öldürmek suçundan da tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesinin Büyükkolpınar Mahallesi'nde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (52) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan (35), Alaattin B.'nin (49) tüfekli saldırısına uğradı. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, Muhtar İlhami Arslan ise ağır yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyerek 2 kişiyi öldürüp 1 kişi de ağır yaraladığı iddia edilen Alaattin B.'yi olayda kullandığı çift kırma tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaattin B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Alaattin B., kendini savundu. Mahkeme, Alaattin B.'yi Murat Arslan'ı tahrik altında öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, Özgür Arslan'ı öldürmek ve İlhami Arslan'ı yaralamak suçundan da meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle ceza vermedi.

Muhtar İlhami Aslan ise silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.