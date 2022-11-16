Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan R.A. ve S.K.T. yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla saldırıyı düzenlediği ileri sürülen R.K. ise kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, R.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.