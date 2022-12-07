Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 15 Kasım akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan S.T., karnından ve sol kolundan yaralandı. Bu sırada olay yerinde bulunan F.Ç. (60) de kazara vurularak ayağından yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Ö.K.K. olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ö.K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.