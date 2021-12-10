İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da 1’i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.