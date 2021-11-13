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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ikiye bölündü.

Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi sanayi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan Cihan D. idaresindeki 55 AEU 168 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşağa çıkmakta olan Kemal C. hâkimiyetindeki 34 DF 4063 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karayolunda savrulan araçlar orta refüje çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Tofaş marka otomobilde sıkışan araç sürücüsü, 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada, Tofaş marka otomobilin ikiye bölündüğü, tavanının ise koptuğu görüldü. Hurdaya dönen otomobil oto kurtarıcı tarafından yoldan çekildikten sonra Samsun Ordu Karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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