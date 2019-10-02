Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Samsun’da park halindeki 2 araca çarpıp orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü kayıplara karıştı.
Samsun'da park halindeki 2 araca çarpıp orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü kayıplara karıştı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 ABL 408 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun sağındaki park halindeki 2 otomobile çarpıp savrulup orta fefüje çıktı. Kaza yapan aracın sürücü kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.