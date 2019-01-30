Samsun'da 2 yeni film çekilecek

Samsun'da 2 yeni film çekeceğini söyleyen Fuat Yılmaz, “Korku türünün dışında Samsun'un Türkiye'yi temsil edeceğimiz uluslararası bir festivalde boy göstereceğiz" dedi.

Sinema turizminin ülke ve çekimlerin gerçekleşeceği bölge için çok büyük tanıtım ve gelir platformu olduğunu söyleyen Fuat Yılmaz, şunları söyledi:

"2012 yılı itibariyle Türk Sineması ve dizilerinin birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin dikkatini çektiğini görüyoruz. Türkiye, bu kıtalardaki ülkelere film ve dizi ihraç ederek 200 milyon doların üzerinde gelir elde edilmiştir. Bu pazarın oluşmasının ardından sinema turizmi her geçen yıl üzerine koyarak artmış olup, film ve dizilerin çekildiği bölgelere turist akımı gerçekleşmiştir. Bu bölgelerin başında gelen Kapadokya'da son 7 yılda 70'in üzerinde ülke sadece belgesel çekimi yapmış olup 10 milyonun üzerinde turist ağırlanmıştır. Bölge esnafı sinema turizmi sayesinde yüksek kazançlar elde etmiştir.”

Samsun doğal bir plato

İstanbul'un yanı sıra Muğla, Mardin, Adana, Eskişehir, Konya, Kocaeli, Edirne, Bursa ve Trabzon gibi şehirlerin sinema turizminin ne kadar değerli olduğunu keşfedip yatırımlar yaparak ciddi gelirler elde etmeye başladığına dikkat çeken Yılmaz, “Yoğun çalışma yaptığım şehirlerden biri olan Muğla'da yılda ortalama yerli ve tabancı yapım olmak üzere en az 3 dizi, 10'un üzerinde sinema ve yüzlerce klip, reklam ve belgesel çekiliyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki il ve ilçe belediyeleri sinema turizmine o kadar değer vermeye başlamış ki neredeyse her belediyenin kendi içerisinde sinema departmanı var. Mobil WC, mobil jeneratör aracı, ulaşım, konaklama, catering gibi hizmetler verdikleri için yapım şirketlerinin tamamı o bölgeye hücum ediyor. Oysaki bu hizmetleri bu küçük belediyeler verebiliyorsa Samsun'daki belediyelerimiz hayli hayli verebilir. Bildiğim kadarıyla sinema departmanları şu an Eskişehir, Adana ve son olarak Trabzon'da açıldı ve bu şehirler sektörün farkındaysanız hemen meyvelerini toplamaya başladı. Samsun gerçekten doğal güzellikleriyle bence doğal bir platodur. Gezerek ve gözlemleyerek yaptığım araştırmalarda doğal dokusuyla Samsun bu şehirlerin kat kat üzerindedir. Yakın zaman içerisinde Samsunumuza birçok yapım şirketi sahibi olan dostlarımızı davet edip sinema turizmini Samsunumuza kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umarız şehrin değerli ve önemli dinamikleri bizlere bu büyük projeyi hayata geçire bilmemiz için desteklerini verir” şeklinde konuştu.