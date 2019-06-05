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Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu

Samsun’da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıllık evli olduğunu öğrenilen 20 yaşındaki Halime Sicim evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı bulunduğu yerden indirilen Halime Sicim'in öldüğü tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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