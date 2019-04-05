Samsun'da 20 milyonluk restorasyon

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2019 yatırım planındaki 7 projesinin toplam bedeli 20 milyon 798 bin TL.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da 7 adet projesi bulunuyor. 7 projenin toplam proje tutarı 20 milyon 798 bin TL değerinde. 7 projeden 2 tanesi tamamlandı, 5 projenin ise yüzde 65'i tamamlandı.

7 milyon 66 bin TL proje bedelli İlkadım Taşhan Restorasyon işinin yüzde 75'i tamamlandı. 2 milyon 74 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yüzde 15'i tamamlandı. 8 milyon 505 bin TL proje bedelli İlkadım Süleyman Paşa Camii ve Medresesi restorasyon işinin yüzde 99'u tamamlandı. 2 milyon 715 bin TL proje bedelli Terme Pazar Camii restorasyon işinin ise yüzde 20'si tamamlandı.

18 bin TL proje bedelli Havza Karameşe Köyü Camii Restorasyon projesi işi ve 18 bin TL proje bedelli Vezirköprü Karanar Köyü Camii Restorasyon projesi işinin yapımı tamamlandı.