Samsun'da 2022'de 25 bin 349 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2022 yılında 25 bin 349 konutun satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde 2022 Aralık ayında 207 bin 963 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Samsun'da 2022 Aralık ayında 3 bin 750 konut satıldı. Tokat'ta 2022 Aralık ayında 867 konut satıldı. Çorum'da 2022 Aralık ayında 1396 konut satıldı. Amasya'da 2022 Aralık ayında 686 konut satıldı. Ayrıca çevre illerden Sinop'ta aralık ayında 359, Ordu'da ise 1657 konut satışı gerçekleşti.

Samsun'da 2022 yılında satılan toplam konut sayısı 25 bin 349 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı Tokat'ta 6 bin 422, Çorum'da 9 bin 305, Amasya'da 5 bin 339, Sinop'ta 3 bin 348 ve Ordu'da 11 bin 316 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Samsun'da 2022 yılında yabancılara 1014 konutu satışı gerçekleşti. Bu konutların 61'i Aralık 2022'de gerçekleşirken Samsun; Türkiye'de yabancılara en çok konut satan 10'uncu il oldu. Samsun'un yanı sıra Türkiye'de 2022 yılında yabancılara en çok konut satılan iller sırasıyla İstanbul (24 bin 953 konut), Antalya (21 bin 860 konut), Mersin (4 bin 316 konut), Ankara (2 bin 687 konut), Bursa (2002 konut), Yalova (1817 konut), İzmir (1322 konut), Sakarya (1259 konut), Trabzon (1019 konut) şekilde oldu. Türkiye'de 2022 yılında yabancılara toplam 67 bin 490 konut satıldı.