Samsun'da 2023'te 5 bin 166 konut satıldı

Samsun'da 2023 yılının 3 aylık döneminde toplam 5 bin 166 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Samsun'da 2022 yılının Mart ayında 2 bin 233 olan konut satışı, 2023 yılı Mart ayında ise bin 837'ye geriledi.

Son 10 yılın istatistikleri

TÜİK, son 10 yılın konut satış rakamlarını da paylaştı. Buna göre Samsun'da 2013 yılında 18 bin 538, 2014 yılında 18 bin 141, 2015 yılında 19 bin 233, 2016 yılında 22 bin 225, 2017 yılında 24 bin 176, 2018 yılında 25 bin 196, 2019 yılında 24 bin 562, 2020 yılında 25 bin 956, 2021 yılında 25 bin 268, 2022 yılında 25 bin 349, 2023 yılı 3 aylık döneminde ise toplam 5 bin 166 konut satıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Amasya'da 2023 Mart ayında 494 konut, Tokat'ta 389 konut, Çorum'da da 618 konut satıldı.