Samsun'da 21 yaşındaki genç, inşatta ölü bulundu

Samsun'da 21 yaşındaki genç, bir inşaattaki çatı arasında halat ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emre Emirhan, inşaatın çatı arasında halat ile asılı halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emre Emirhan'ın ölmüş olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.