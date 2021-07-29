İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da 22 yaşındaki bir genç kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Ambartepe Mahallesi Örencik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Emre Yıldız'ın yol kenarında kafasından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Emre Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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