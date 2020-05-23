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Samsun'da 23 Mayıs'ta kar sürprizi

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları beyaza büründü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları beyaza büründü. Sabah kalkan yaylacılar kar sürprizi ile karşılaştı.


Orta Karadeniz'de etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Samsun'un bazı yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaylalarda kalan vatandaşlar 23 Mayıs sabahı kar sürpriziyle karşılaştı. Vezirköprü ilçesine uzaklığı 47 kilometre, rakımı bin 791 metre olan Kunduz Dağı'na uzun yıllar bu mevsimde kar düşmemişti. Tedbirli olan yaylacılar sorun yaşamazken büyükbaş hayvanları olan yaylacılar geçici olarak sıkıntı yaşadığı belirtildi.


Yaylada bulunan Yılmaz Arslan sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştıklarını ancak tedbirli olduklarından sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Keltepe mevkisinde yaylacı Hasan Comart kendisini küçükbaş hayvan beslediğini ancak yem bulunduğundan hayvanları yemlediğini, küçükbaş hayvanların kardan fazla etkilenmediğini söyledi.


Yağan karla sıcaklığın düştüğü ancak kartpostallık görüntüler oluştuğu belirtildi.

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