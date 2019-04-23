Samsun'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlamalar saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlikler daha sonra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki program Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasıyla başladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, sevginin ve kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentilerinin tüm dünyada anlayışın hakim olması ve dünyada barışın ve mutluluğun tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Aksoy'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Etkinlikler, öğrenci gösterileri, dans ve halk oyunları gösterileri, öğrencilerden oluşan halk müziği korosu konseri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çocuk Jimnastik Grubu gösterileri ve komutanlık bandosunun gösterileri ile sona erdi.

Etkinliklere ayrıca, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve çok sayıda sivil ve askeri erkan katıldı.