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Samsun'da 23 Nisan'da konvoyla rengarenk kutlama

Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. 1 haftadır öğrenciler evlerinde aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinlik yaptı. Evlerini ve balkonlarını "evimiz okulumuz" diyerek süslediler. Büyük gün için ise bir konvoy tertip edildi.


Cağaloğlu Bulvarı üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bir üstü açık otobüs ile protokol sokak sokak dolaşarak bayram neşesine ortak oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen otobüsün üzerinden halkı selamladı. Konvoy neşeli şarkılar ve efsaneleşen marşlar çalarak ilerlerken vosvos araçlar ve rengarenk klasik otomobillerde eşlik etti. Balkonlara ve pencere çıkan 7'den 70 vatandaşlar bayraklar sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Marşlara eşlik ettiler evde kalarak yapılan bu kutlamaya büyük katılım sağladılar.


Konvoy gezdiği yerlerde insanların bayramını kutladı ve "Evde Kal" mesajı da verdi. Konvoyun başlangıç yerine dönmesi ile etkinlik son buldu.

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