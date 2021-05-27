Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Samsun'da arkadaşının evinde rahatsızlanan 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Cemal Bozkurt, 4 gün önce arkadaşının kaldığı apart evde aniden rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cemal Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Cemal Bozkurt'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.