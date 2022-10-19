İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 25 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından bir eve ve eklentisine yapılan operasyonda, 25 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve ve eklentisine yapılan operasyonda, 25 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Evde ve evin eklentisi ile bahçesinde yapılan aramalarda 25 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (66) ve İ.K. (54) gözaltına alındı.


Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.K. ve İ.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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