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Samsun'da 2.5 yaşındaki İclal acil trombosit bağışı bekliyor

Samsun’da pandemi nedeniyle bağışçı bulmakta zorluk yaşayan talisemi hastası bebek için acil trombosit bağışçısı aranıyor.

Samsun'da pandemi nedeniyle bağışçı bulmakta zorluk yaşayan talisemi hastası bebek için acil trombosit bağışçısı aranıyor.


6 aylıkken talasemi olduğu öğrenilen 2.5 yaşındaki İclal Eren o günden bu yana hastalıkla mücadele ediyor. Bir ay önce OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil olan Eren için acil trombosit bağışçısı aranıyor. Yaygın bir kan grubu olmasına rağmen pandemi nedeniyle henüz İclal'e bağışçı bulunamadı. Bebekleri için endişelenen aile, sosyal medyadan bağışçı arayışını sürdürüyor.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hematoloji Servisi'nde kalan İclal Eren'e A Rh + pozitif afarez trombosit bağışı gerekiyor.

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