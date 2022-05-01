İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 251 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili U.K., H.İ., G.İ., M.D. ve O.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.