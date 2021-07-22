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Samsun'da 26 yaşındaki genç nişanının olacağı gün iple asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 26 yaşındaki bir genç, nişanının olacağı gün iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da 26 yaşındaki bir genç, nişanının olacağı gün iple asılı halde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.R.Ş. sabaha karşı evlerinin yanındaki samanlıkta traktörün römorkuna asılı halde ölü bulundu. Bu akşam nişan töreninin olacağı öğrenilen A.R.Ş.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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