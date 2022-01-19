Samsun'da 262 bin öğrenci yarıyıl tatiline girecek

Samsun'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ereceği 21 Ocak Cuma gününde yaklaşık 262 bin öğrenci yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda birinci dönem 21 Ocak Cuma gününde sona erecek. Samsun'da da okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde faaliyet gösteren 1242 özel ve devlet okulu ile eğitim kurumu eğitim öğretime ara verecek. Öğrenciler Cuma günü karne heyecanı yaşayacak. Karneler yüz yüze ve elden verilecek. Karne günü öncesi e-Okul sisteminden notları öğrenmekte mümkün olacak.

İl genelinde yaklaşık 262 bin öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatili hafta başında başlayacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat tarihinde sona erecek.