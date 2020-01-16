Samsun'da 263 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Samsun'da ara tatilde bin 175 okulda 263 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

17 Ocak'ta çalacak son ders ziliyle birlikte öğrenciler için yarıyıl tatili başlamış olacak. Ara tatil dönemi için önerilerde bulunan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bu süreç; geçirdiğimiz bir dönemin muhasebesi tutmak, eksiklerimizi tamamlamak, ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bulunmaz bir fırsattır" dedi.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı 17 Ocak'ta son bulacak. Samsun'da bin 175 okulda 263 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak. İlk olarak velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Unutmayın ki yavrularımız hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Keyifli ve verimli bir yarıyıl tatili geçirmeniz önem arz etmektedir. Bizler Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımıza yılların getirdiği bilgi birikimi ve deneyimiyle uygun müfredatları uygulayarak hedef kazanımlar kazandırıyoruz. Bir toplumun eğitim düzeyi, o toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir. Bugün dünyada var olmak ve söz sahibi olmak istiyorsak eğitimi diğer her şeyin önüne koymak zorundayız. Eğitim hizmetlerinin kalite ve nitelik odaklı olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedefimizdir. Bu hedefimize ulaşmak için 'birlikten güç doğar' şiarıyla beraberce çok çalışacağız. Çünkü eğitim; halkaları okul, öğretmen, veli, öğrenci, kamu kurumları ve özel kurumlardan oluşan bir zincirdir, birlikte güçlüdür ve bir anlam ifade eder" diye konuştu.

Esen, öğrencilere seslenerek, "Bu tatil sürecinde mümkün olduğunca bol bol dinlenin. Kitap okuyun, film, tiyatro izleyin, sanatsal, sportif faaliyetlere katılın. Ailenizle, sevdiklerinizle geçirdiğiniz kaliteli vakitler, dimağınızda gülümsemeler oluştursun" şeklinde konuştu.

Son olarak öğretmenlere çağrıda bulunan Esen, "Fedakarlık, çalışkanlık ve diğer erdemlerinizle birer rol model olduğunuz için sizlere minnettarım" ifadelerini kullandı.