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Samsun'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun’da 27 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da 27 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Veyisoğlu (27) yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 Acil Merkezi'ne haber verildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Veyisoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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