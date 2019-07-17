Samsun'da 277 milyon 99 bin TL'lik okul ve derslik yatırımı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Samsun'da 36 adet okul binası yapım işi, 13 adet de derslik dışı bina yapım işi olmak üzere toplam 49 adet yapım işi bulunuyor. Bu yapım işlerinin toplam proje bedeli 277 milyon 99 bin TL.

Temel eğitim ve ortaöğretim okul yatırımları kapsamında 2019 yılı yatırımları 4'ü anaokulu binası, 6'sı ilkokul binası, 13'ü ortaokul binası, 2'si imam hatip ortaokulu binası, 1'i Anadolu lisesi binası, 7'si mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 2'si imam hatip lisesi ve 1'i de spor lisesi yapım işinden oluşuyor. Toplam 36 adet (731 derslik) okul yapım işinden, 32 adet okul yapım işi devam ediyor. 2 adet okul yapımı tamamlandı. 2 adet okul yapım işi fesih edildi ve yeniden ihalesi yapılacak. Toplam 13 adet derslik dışı yapım işinden; 2 adet öğrenci pansiyon yapım işi tamamlandı. 2 adet öğrenci pansiyon yapım işi devam etmekte, 2 adet spor salonu yapım işi devam etmekte, 1 adet çok amaçlı salon yapım işi ihalesi yapıldı, inşaata başlanacak. 3 adet atölye yapım işi tamamlandı. 3 adet atölye yapım işi feshedildi, yeniden ihalesi yapılacak.

Okul ve derslik inşaatları devam ediyor

Yapılan yatırımlardan Atakum Kolpınar İlkokulu inşaatı, Atakum Büyük Kolpınar Ortaokulu inşaatı, Atakum Alanlı İmam Hatip Ortaokulu inşaatı, Atakum Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı, Atakum Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu inşaatı, Atakum Spor Lisesi inşaatı, Atakum Türkiş Ortaokulu inşaatı, Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu inşaatı, Ayvacık Yenice İlkokulu inşaatı, Canik İmam Hatip Ortaokulu inşaatı, Canik İmam Hatip Lisesi inşaatı, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı, Canik İMKB Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatı, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı, Çarşamba Anadolu Lisesi inşaatı, Çarşamba Ortaokulu inşaatı, Çarşamba Yenice Ortaokulu inşaatı, Havza 25 Mayıs Ortaokulu inşaatı, İlkadım Kazım Karabekir Ortaokulu inşaatı, İlkadım Kutlukent Anaokulu inşaatı, İlkadım Derecik Ortaokulu inşaatı, İlkadım Kılıçdede Ortaokulu inşaatı, İlkadım Mesleki ve Teknik Lise inşaatı, İlkadım Saitbey Ortaokulu inşaatı, İlkadım Tepecik Ulugazi İlkokulu inşaatı, Tekkeköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı, Vezirköprü Atatürk Anaokulu inşaatı, Vezirköprü Habibfaki Anaokulu inşaatı ve Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu inşaatı yapımına devam ediliyor.

24 Derslik Atakum Mesleki ve Teknik Lisesinin sözleşmesi fesih edildi. Yeniden ihalesi yapılacak. Yeni Mahalle Ortaokulunun inşaatına başlanılmak üzere. Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı ihalesi iptal edildi. İhalesi yeniden yapılacak.