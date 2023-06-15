Samsun'da 285 bin öğrenci karne alacak

Samsun'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 285 bin 165 öğrenci 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.

Samsun'da, 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü düzenlenen karne töreni ile son bulacak. 20 bin 663 öğretmenin görev yaptığı bin 84 okulda 285 bin 165 öğrenci karne alacak.

Öğrencilere tavsiyeler

Karne alan öğrenciler tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Bugün aldığınız karneler bir yıl boyunca okulda göstermiş olduğunuz performansın değerlendirilmesi olacaktır. Şimdi eksiklerinizi belirleme ve dinlenme vakti. Notlarınız ne olursa olsun, kendinize olan güveninizi ve inancınızı kaybetmeyin, motivasyonunuzu düşürmeyin. Tatil sürecini dinlenerek sosyal ve sportif aktivitelere zaman ayırarak ailenizle vakit geçirerek ve mutlaka kitap okuyarak değerlendirin” dedi.

“En büyük pay size ait”

Öğretmenlere teşekkür eden Müdür Ağar, “Ülkemizin geleceği olan evlatlarımız için her zamanki gibi var gücünüzle çalıştınız. Çocuklarımızın yetişmesinde, ulaştıkları bütün başarılarda, iyiliklerde ve güzelliklerde en büyük pay size aittir. Onların iyi yetişmiş, araştıran, sorgulayan ve üreten donanımlı bireyler olması sizlerin değerli gayretleri sayesinde olacaktır. Göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz bir tatil diliyorum” diye konuştu.

"Her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir insan olması gayretindeyiz"

Velilere de seslenen Ağar, “Öğrencilerimizin karne notları sadece akademik başarılarının değerlendirmesidir. Biz çocuklarımızın her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir insan olması gayretindeyiz. Eğitim-öğretim yılı boyunca en büyük paydaşımız olarak bizlerin yanında olup eğitim-öğretim sürecinin en verimli şekilde yürütülmesi adına sağladığınız tüm katkılar için hepinize teşekkür ediyor, çocuklarınızla vakit geçireceğiniz sağlıklı ve güzel bir tatil diliyorum” şeklinde konuştu.