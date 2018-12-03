Samsun'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Anıtı önünde, Samsun'daki engelli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Program anıta çelenk sunumu ile başladı. Sırasıyla; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı Samsun Şubesi, Samsun Engelli Kadınlar Derneği, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Samsun Şubesi, Medicalpark Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü çelenkleri anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.