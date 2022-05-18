Samsun'da 3 bin 505 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi

Türkiye'de 2021 yılında 187 bin 963 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Samsun'da ise 3 bin 505 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. Samsun'daki kazalarda 105 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 297 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü-yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4'ü de yerleşim yeri dışında yaşandı.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti, 274 bin 615 kişi yaralandı

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si, yaralanmaların ise yüzde 28,0'ı yerleşim yeri dışında oldu.

Samsun'da 105 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 297 kişi yaralandı

Samsun'da da 2021'de toplam 19 bin 401 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 896'sı maddi hasarlı, 3 bin 505'i ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 37'si olay yerinde, 68'i kaza sonrası olmak üzere toplam 105 kişi hayatını kaybetti. Samsun'daki kazalarda toplam 5 bin 297 kişi de yaralandı.