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Samsun'da 3. kattan asansör düştü: 1 yaralı

Samsun’da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3.

Samsun'da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3. kattan düşmesi sonucu asansörde bulunan bir kadın ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kezban S.(50), halıları yıkamak için hasta asansörüne koydu. Kezban S. halıları indirmek isterken 3. kattan asansörün düşmesi sonucu ölümden döndü. Ağır yaralanan Kezban S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kezban S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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