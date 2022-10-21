Samsun'da 3 kilo esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçen 3 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Bafra ilçesinde 3 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.D. ve M.Ç. gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.D. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.