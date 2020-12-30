Samsun'da 3 kişi 153 paket bonzai ile yakalandı

Samsun'da 153 paket bonzai ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan S.K., M.A. ve E.T. isimli şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda, şüpheli şahısların irtibatlı oldukları adresler ile araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda, 598 adet sentetik ecza hap, 153 paket halinde toplam 573,54 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.K., M.A. ve E.T. gözaltına alındı.

3 şüpheli, polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.