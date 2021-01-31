Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam etkisini sürdüren şiddetli rüzgardan dolayı 85 yaşındaki Fikriye B.'nin evindeki kömür sobasındaki dumanlar geri bastı. Bu sırada annesinin yanında bulunan yaşlı kadının oğulları Adem B. (54) ve İsa B. (52) evi havalandırdılar. İsa B. daha sonra aynı binadaki evine gitti. Gece uyanan Adem B., dış kapıyı açarken olduğu yere yığılıp yardım istedi. Apartmanda oturan yeğeni tarafından Adem B. yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Adem B. ve evde bulunan annesi Fikriye B. ile duman bastığında evde bulunan İsa B., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adem B. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Ankara'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.