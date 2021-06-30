Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah il merkezinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 0,33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,69 gram esrar maddesi, 11,51 gram metamfetamin maddesi, 54 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.