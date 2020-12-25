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Samsun'da 3 kişi uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A., H.G. ve E.U.'yu takibe alarak Canik ilçesi Yeni Mahalle'de araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 336 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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