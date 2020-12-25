Samsun'da 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A., H.G. ve E.U.'yu takibe alarak Canik ilçesi Yeni Mahalle'de araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 336 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3nbin 730 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.