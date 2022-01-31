Samsun'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada iki sanığa 26'şer yıl hapis

Samsun'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık, 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos 2020 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42) ve Mustafa Çetin (45) hayatını kaybederken, Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından yakalanarak tutuklanan Murat Çetin ile Kemal Çetin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sona erdi. Murat Çetin ve Kemal Çetin, Cengiz Üner'i 'öldürmek' suçundan 15'er yıl, Ali Osman A.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 11'er yıl olmak üzere toplam 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Çetin ve İhsan Çetin'in ölümüyle ilgili ise silahlı saldırıda Cengiz Öner hayatını kaybettiği için dava açılmadığı öğrenildi.