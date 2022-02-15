Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay A. idaresindeki 55 AHB 010 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Eyüp Dk yönetimindeki 55 AET 649 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürüleri Eyüp D. ve Tolunay A. ile Havva A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı ise güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay