İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Samsun’da Vali Vekili Hasan Öztürk ve protokol üyelerinin katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

Samsun'da Vali Vekili Hasan Öztürk ve protokol üyelerinin katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.


İlkadım ilçesinde bulunan Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen resepsiyon korona virüs tedbirleri alınarak yapıldı. İlk olarak Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, protokol üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti. Akabinde ikramlara geçildi. Resepsiyona Vali Yardımcı Hasan Balcı, Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, il müdürleri, şehit yakınları ile gaziler, askeri erkan ve oda başkanları katıldı.

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