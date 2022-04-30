Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da 32 yaşındaki genç evinin yakınında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Madenler Mahallesi Uzun Aralık mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Şafak Mete isimli genç evinin yakınında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.