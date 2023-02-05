Samsun'da 34 yaşındaki şahsın ölümü şüpheli bulundu

Samsun'da evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut İstanbul (34) rahatsızlanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İstanbul, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykut İstanbul'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.