Samsun'da 3,5 milyondan fazla fidan toprakla buluştu

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2020 yılı Ocak ayına kadar 3 milyon 599 bin fidan üretti, 5 milyon 50 bin fidanın ise bakımını yaptı.

Samsun'da orman faaliyetleri devam diyor. 2019 yılında birçok ormanlık alanla fidan ekilirken, birçok fidanın ise bakımı yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında 1 milyon 870 bin TL ödenek ile 3 milyon 599 bin fidan üretildi. 540 bin TL ödenekle ise 5 milyon 50 bin fidanın bakımı yapıldı.

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi kapsamında Samsun'da 2019 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arı yetiştiriciliği ve üretim geliştirme olmak üzere 90 aileye toplamda 2 milyon 599 bin TL'lik kredi desteği verildi.

2019 yılında Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'a toplam 61 milyon 17 bin TL yatırım yapıldı. Bu yatırımlar; ağaçlandırma çalışmalarına 2 milyon 681 bin TL, silvikültür çalışmaları için 2 milyon 450 bin TL, üretim çalışmaları için 49 milyon 93 bin TL, yol çalışmaları için 2 milyon 513 bin TL, orköy çalışmaları için 2 milyon 596 bin TL ve fidan üretimi için de 1 milyon 684 bin TL olarak gerçekleşti.