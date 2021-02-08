Samsun'da 391 kırsal mahalle okulu yüz yüze eğitime başlayacak

Samsun'da 15 Şubat'tan itibaren 391 kırsal mahalle okulu ile 105 anaokulu yüz yüze eğitime başlayacak.

Yarıyıl tatili sonrası köy okulları korona virüsle mücadele kapsamında başta "maske, fiziksel mesafe ve hijyen" olmak üzere belirlenen tedbirler doğrultusunda açılacak. Samsun'da da 391 kırsal mahalle okulu ve 105 anaokulu yeniden yüz yüze eğitime başlayacak.

Korona virüs pandemisinden dolayı bir süredir uzaktan eğitim sürecinde olan okullar yüz yüze eğitime açılmaya hazırlanıyor. 15 Şubat itibarıyla köy/kırsal mahalle okulları tedbirler kapsamında açılacak. Samsun merkez ve ilçelerinde ise 32 bin 120 öğrenci yüz yüze eğitime geçecek. 391 kırsal mahalle ve 105 anaokulunda yapılan hazırlıklar sürüyor. Pandemi kuralları okullarda üst düzeyde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı.