Samsun'da 4 araca çarpıp takla atan aracın sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Samsun'da önündeki kamyonete çarptıktan sonra takla atarak ters dönen otomobil, park halindeki 3 araca daha çarparak zarar verirken araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mükremin A. idaresindeki 55 BS 046 plakalı otomobil, önünde seyreden 55 AAU 602 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü Mükremin A. takla atarak aracıyla yan yol kenarında park halindeki 55 AEY 739, 06 BR 7050 ve 55 AV 267 plakalı 3 otomobile çarptı. Kazada araçlardan maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Hurdaya dönen ve takla atıp ters dönen araçtan yara almadan çıkan otomobil sürücüsü Mükremin A.'yı ise taktığı emniyet kemeri kurtardı.