Samsun'da 4 bin 550 öğretmene online atölye çalışması

Öğretmenlerin öğretmenlerden öğrenmesine öncelik veren Samsun akademi eğitimleri Türkiye genelinde 4 bin 550 öğretmenin katılımıyla online ortamda gerçekleşecek. 48 farklı eğitim faaliyetinin gerçekleşeceği akademi eğitiminde Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) iş birliği yaptı. İGEDER bünyesinde Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan öğretmenler Samsun Akademi'de bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Öğretmenler ise etkili sunum teknikleri, Web 2.0 araçları, iletişimde beden dili, etkili sınıf yönetimi, bilinçaltı süreçlerle öğrenci motivasyonu, üstün yetenekli çocukları anlamak, can sıkıntısıyla başa çıkma kılavuzu, stresle başa çıkma, krizin kapımıza getirdiği armağan, atılganlık ve güvengenlik, imaj yönetimi, temel kodlama, motivasyon, uzaktan eğitimde oyun gibi konuları anlatacak.

2020 Mayıs ayında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve İGEDER ile birlikte düzenlenen eğitimler öğretmenlerden yoğun ilgi görmüştü.