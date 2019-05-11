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Samsun'da 4 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 4 bin 816 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirdi.

Samsun'da gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 4 bin 816 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında Kocaeli'den kargo yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap getireceği bilgisi edinilen Y.Ş. ve K.G. isimli şüphelileri takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalarda söz konusu şüphelileri Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 bin 816 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan Y.Ş. ve K.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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