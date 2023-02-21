Samsun'da 4 bin litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da bir kamyonette arama yapan KOM polisi 4 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları 55 plakalı kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada koliler içindeki bidon ve şişeler içinde 4 bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı