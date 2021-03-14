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Samsun'da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Samsun’da 4 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da 4 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak üzerinde bulunan apartmanın 4. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen dairede sebebi henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Apartmanın diğer katları tahliye edilerek söndürme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.


Yangında apartmanın son katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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